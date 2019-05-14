Владимир Драчев: "Бабиков пропустит первый сбор"

Президент СБР Владимир Драчев сказал, что Антон Бабиков пропустит первый сбор национальной команды.

– Антон Бабиков в соцсетях опубликовал пост, из которого следует, что сейчас он лечится. Что с ним?

– Да, он действительно проходит курс лечения. Есть проблемы с плечевым суставом и ключицей. Стоял вопрос о том, что необходима операция, а это длительное восстановление. Консилиум врачей принял решение о консервативном лечении. Посмотрим, насколько оно будет эффективно. Прошедший сезон он отбегал с этой травмой и полноценно не мог себя реализовать.

– Первый сбор, получается, он пропустит?

– Пропустит. Пусть сначала пройдет полную реабилитацию, получит допуск от врачей, а потом уже на июньском сборе присоединится к основной команде. Вместо него в основу пока никого не рассматриваем. Давайте сначала дождемся заключения от врачей, самого спортсмена и его личного тренера. (Андрей Шитихин)

Полностью интервью Владимира Драчева - здесь.