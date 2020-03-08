Владимир Драчев: «Адвокат сначала говорит одно, потом другое. Пусть юристы и судьи разбираются»

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказал мнение по делу биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Ранее адвокат российской стороны Алексей Панич говорил о том, что подписи на документах экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, которые были использованы в деле против спортсменок, были поддельные. Позже он утверждал, что его слова неверно интерпретировали.

— Как бы мы не комментировали, это решение за третейскими судьями в CAS, — цитирует Драчева РИА «Новости». — Мы можем говорить одно, но решение за ними. Можем говорить по-разному, что такие или такие подписи, что у МОК вся обвинительная часть строится на этом. Но мы меньше погружены в этот процесс. Пусть судьи принимают решения. Не надо комментировать, не находясь в процессе.

— Если на таком уровне допускаются такие вещи, то ситуация может развернуться и в нашу пользу.

— Трудно сказать, ошибки или неточности, или просто так было озвучено. Мы можем говорить об одном, а по факту все другое. Адвокат сначала говорит одно, потом другое, что его не так поняли. Они молодцы, знают что говорить. Надо аккуратно быть нам, не надо лезть в процесс. Пусть юристы и судьи разбираются, мы можем откомментировать так, что это может помешать процессу. Юристы и адвокаты пусть ведут дело дальше, помогают спортсменам.