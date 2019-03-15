Владимир Барнашов: "Гараничев не был бы лишним в эстафете"

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов заявил, что участие Евгения Гараничева в мужской эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде не было бы лишним. 31-летний спортсмен не выступит в гонке из-за подготовки к масс-старту.

- Его не поставили в гонку или он сам отказался? Если не поставили, то это неверное решение, если отказался, то это вопрос взаимоотношения тренеров и спортсменов, - приводит слова Барнашова ТАСС. - Но в мою бытность не было такого, чтобы от участия в эстафете отказывались. В мужской эстафете многие надеются на медаль, и участие Гараничева было бы точно не лишним.

Напомним, в эстафете, которая пройдет 16 марта, примут участие Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

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