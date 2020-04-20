Главный тренер женской сборной России по биатлону на протяжении двух последних сезонов Виталий Норицын в интервью «СЭ» подвел итоги работы команды.

— Всегда есть куда расти. Общую картину по всем я не нарисую, — сказала Норицын. — Надо садиться и анализировать каждого, кому подошел уровень нагрузок, кому в меньшей степени, где у кого резервы. Но это «внутряк», я нигде не видел, чтобы где-то в сети открывали уровень нагрузок и свои показатели типа МПК (максимальное потребление кислорода. — Прим. «СЭ»). Везде еще можно расти, и у каждой девушки можно найти моменты, их даже и искать не придется — где можно улучшить. В беге или стрельбе? Если функционально мы подвинемся и будем на уровне топ-6 или топ-10, то можно уже начинать стрелять на «ноль» и претендовать на медали. Просто если состояние не позволяет, на ноль особо не поработаешь, вот в чем дело. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Виталия Норицына — здесь