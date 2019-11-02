Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Биатлон

Вирер — лучшая спортсменка зимних видов спорта в Италии

13:26

Чемпионка мира по биатлону Доротея Вирер признана лучшей спортсменкой года по версии Федерации зимних видов спорта Италии (FISI). Как отмечается, она — первая биатлонистка в истории, которая удостоена этой награды.

Ранее побеждали только лажники, горнолыжники, а также представители санного спорта и лыжного двоеборья.

— Я рада, что меня выбрали победителем этой престижной премии. Повторить прошлогодний успех будет нелегко, но я нацелена на это и надеюсь, что смогу порадовать своих болельщиков, в том числе на домашнем чемпионате мира по биатлону в Антерсельве, — приводит слова Вирер OA sport.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир