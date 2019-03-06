Ветле Кристиансен: "Если кого-то поймают за допинг на ЧМ в Эстерсунде, это не станет самым большим шоком в моей жизни"

Норвежский биатлонист Ветле Кристиансен заявил, что не будет удивлен, если кого-то из спортсменов поймают за допинг на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Турнир пройдет с 7 по 17 марта.

- Не стесняйтесь называть нас наивными, но мы надеемся и верим, что каждый, кто участвует в чемпионате мира, является чистым, - приводит слова Кристиансена Dagbladet. - Время от времени выясняется, что кто-то обманывает. Это не станет самым большим шоком в моей жизни, если кто-нибудь будет задержан за допинг в Эстерсунде.

Мне никогда не предлагали запрещенные препараты. Я ничего подобного не слышал. Мы в сборной с таким не сталкивались.

Есть спортсмены, которые занимают места на дне турнирной таблицы. Они не могут побеждать спортивным образом, поэтому используют допинг. У них искаженное представление о спорте.

Напомним, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде был проведен антидопинговый рейд, в ходе которого полиция задержала пять лыжников: австрийцев Доминика Бальдауфа и Хауке, эстонцев Андруса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина. Они обвиняются в использовании кровяного допинга.

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