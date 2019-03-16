Васильева выиграла золото чемпионата России в командных гонках в составе сборной Красноярского края

Женская сборная Красноярского края завоевала золото чемпионата России по биатлону в командных гонках. В составе этой команды бежала Маргарита Васильева, которая не поехала на чемпионат мира в шведском Эстерсунде из-за пропуска трех допинг-тестов в текущем сезоне. 27-летняя спортсменка может быть дисквалифицирована на 1-2 года за нарушение антидопинговых правил.
Чемпионат России
Ижевск
Командная гонка
7,5 км
Женщины
1. Красноярский кр.
2. Новосибирская обл. +1.21,3 (4)
3. ПФО +3.27,9 (7)
В мужской эстафете победу одержала сборная Ханты-Мансийского автономного округа.
Чемпионат России
Ижевск
Командная гонка
10 км
Мужчины
1. ХМАО
2. Удмуртия +51,4 (3)
3. ПФО +52,4 (4)