Васильева выиграла золото чемпионата России в командных гонках в составе сборной Красноярского края

Женская сборная Красноярского края завоевала золото чемпионата России по биатлону в командных гонках. В составе этой команды бежала Маргарита Васильева, которая не поехала на чемпионат мира в шведском Эстерсунде из-за пропуска трех допинг-тестов в текущем сезоне. 27-летняя спортсменка может быть дисквалифицирована на 1-2 года за нарушение антидопинговых правил.

Чемпионат России

Ижевск

Командная гонка

7,5 км

Женщины



1. Красноярский кр. (Чиркова, Якимец, Щепанская, Васильева) – 23.30,0 (3)

2. Новосибирская обл. +1.21,3 (4)

3. ПФО +3.27,9 (7)

В мужской эстафете победу одержала сборная Ханты-Мансийского автономного округа.

Чемпионат России

Ижевск

Командная гонка

10 км

Мужчины



1. ХМАО (Корнев, Павлов, Е. Боярских, И. Томилов) – 27.28,1 (2)

2. Удмуртия +51,4 (3)

3. ПФО +52,4 (4)

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