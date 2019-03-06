Российская биатлонистка Маргарита Васильева, пропустившая три допинг-теста, не поедет на чемпионат мира в Эстерсунде, заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

- Васильева не поедет на чемпионат мира. До 12 марта будет принято окончательное решение по ней, - приводят слова Драчева "РИА Новости".

Ранее агентство ТАСС сообщило, что независимое агентство антидопингового тестирования (ITA), которое занималось рассмотрением дела, не приняло объяснений Васильевой. Она пыталась доказать, что случайно пропустила третий допинг-тест за последние 12 месяцев, что является нарушением антидопинговых правил.

После рассмотрения апелляции дело будет передано в Международный союз биатлонистов (IBU). Россиянку могут дисквалифицировать на срок от года до двух лет. Васильева занимает 34-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 155 очков.