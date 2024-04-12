Усов — о победе в спринте: «Когда финишировал, следил за Латыповым, считал секундочки»

Российский биатлонист Даниил Усов поделился эмоциями от победы в спринте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске.

— Оказался ли ты готов к вниманию, которое свалилось на тебя сейчас?

— Не сказал бы, что готов, но пришлось адаптироваться.

— Это первая победа в карьере, а сколько раз ты давал интервью?

— Один раз в Уфе и это было неудачное интервью.

— Ты представлял свою первую победу?

— Я даже не представлял ее, а просто желал. Просто хотелось отработать на два нуля, вот это я представил. И когда я попал последним выстрелом стоя, то понял: «Да, я сделал это. У меня получилось». Когда финишировал, то следил за Эдиком, прям считал его секундочки, но на финише понял, что уже не обгонит меня.

— Кто был твоим кумиром в детстве и юности?

— Так как я начинал с лыжных гонок, то кумиром был Александр Легков. И сейчас он им и остается. В биатлоне кумиров не было.

— А с Легковым никогда не встречался?

— К сожалению, нет. Хотел бы, конечно. Надеюсь, победа тут позволит познакомиться с ним, — сказал Усов.

23-летний биатлонист стал победителем спринта на 4-м этапе Кубка Содружества в Мурманске. Второе место занял Александр Поварницын, третье — Эдуард Латыпов.