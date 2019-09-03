Умер трехкратный олимпийский чемпион Хальвард Ханевольд. Ему было 49 лет

Сегодня скончался знаменитый норвежский биатлонист Хальвард Ханевольд, сообщает Budstikka. 3 декабря ему исполнилось бы 50 лет.

Ханевольд умер у себя дома в Аскере. Причины смерти пока не называются.

Норвежец трижды выигрывал золото Олимпийских игр (Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувер-2010). Кроме того, на его счету два олимпийских серебра и одна бронза, а также 17 медалей на чемпионатах мира: 5 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых.

Ханевольд завершил карьеру в 2010 году в возрасте 40 лет. После ухода из спорта он работал экспертом на норвежском телевидении.