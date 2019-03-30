Тренер сборной Италии: "В жизни Вирер и Виттоцци являются подругами, но на трассе каждая хочет быть лучшей"

Тренер сборной Италии по биатлону Андреас Зингерле заявил, что лидеры женской команды Доротея Вирер и Лиза Виттоцци являются подругами в жизни и соперницами на трассе. 57-летний специалист добавил, что считает 10-е место Лукаса Хофера в общем зачете Кубка мира отличным результатом для этого спортсмена.

- Наши лидеры – Доротея и Лиза – очень целеустремленные спортсменки, которые никогда не отступают от своей цели и всегда хотят показать максимально высокие результаты, - приводит слова Зингерле biathlon.com.ua. - В жизни они подруги, но когда выходят на трассу, то каждая из них хочет быть лучшей, и это нормально. Думаю, то, что они тренировались вместе долгое время, также поспособствовало тому, что обе провели такой великолепный сезон!

Что касается мужчин, то быть в первой десятке – это отличный личный результат для Хофера. Ну и командное 6-е место – тоже неплохо, учитывая от факт, что у нас фактически только два сильных спортсмена в мужской сборной.

Напомним, Вирер выиграла большой Хрустальный глобус. Виттоцци стала второй в общем зачете. Разница между ними составила 22 очка.

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