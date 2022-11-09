Резцова о дочери Кристине: «Не знаю вернется ли она в спорт, время еще есть»

Анфиса Резцова не знает, вернется ли ее дочь Кристина в профессиональный спорт

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, вернется ли ее дочь Кристина в профессиональный спорт.

Кристина объявила, что этой зимой выступать не будет...

— Да, она беременная, — цитирует Резцову «КП Спорт».

— Она говорит, что не знает, когда вернется. А вы ведь тоже же возвращались после родов?

— Да, дважды. Сначала после рождения Даши, и после того, как на свет появилась Кристюша. А вот после третьих родов я завершила карьеру.

— Так что Кристина сможет так же, как и мама, вернуться второй раз?

— Не знаю. Как получится. Ей 26. Время еще есть.

Напомним, что в феврале 2021 года Кристина Резцова родила дочь.

Российские биатлонисты отстранены от международных стартов по решению Международного союза биатлонистов (IBU).