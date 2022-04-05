Тарьей Бе обратился к сборной Норвегии по биатлону и болельщикам

Трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бе обратился к сборной Норвегии и болельщикам. Трехкратный олимптйский чемпион высказал слова благодарности и сказал, что отправляется в отпуск.

«Вот это явно моя лучшая фотография с этой зимы. Спасибо всем, кто был причастен — команде, семье, спонсорам и болельщикам. Вы обеспечили мне наилучшие шансы на успех в, возможно, самом важном сезоне в моей карьере. Ну а теперь — отпуск», — подписал фотографию с олимпийскими медалями Игр в Пекине Тарьей Бе в соцсетях.

Напомним, что на Играх-2022 На Играх Бе-старший победил в мужской и в смешанной эстафетах.