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Сегодня, 08:52

Тарьей Бе обратился к сборной Норвегии по биатлону и болельщикам

Тарьей Бе объявил, что отправляется в отпуск
Роман Шишов
Корреспондент
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Трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бе обратился к сборной Норвегии и болельщикам. Трехкратный олимптйский чемпион высказал слова благодарности и сказал, что отправляется в отпуск.

«Вот это явно моя лучшая фотография с этой зимы. Спасибо всем, кто был причастен — команде, семье, спонсорам и болельщикам. Вы обеспечили мне наилучшие шансы на успех в, возможно, самом важном сезоне в моей карьере. Ну а теперь — отпуск», — подписал фотографию с олимпийскими медалями Игр в Пекине Тарьей Бе в соцсетях.

Напомним, что на Играх-2022 На Играх Бе-старший победил в мужской и в смешанной эстафетах.

Тарьей Бе
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