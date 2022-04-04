Кристина Резцова заявила, что не следит за новостями об отстранении российских спортсменов

Двукратный призер Олимпиады 2022 года в Пекине российская биатлонистка Кристина Резцова ответила на вопрос, следит ли она за новостями об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Если честно, нет. Сейчас у меня нет времени и возможности это читать.

У нас бывают собрания в СБР, с Олимпийским комитетом, но какой-то конкретики я ни разу не слышала. Мы все не знаем, что и как будет. От нас ничего не зависит, если бы мы что-то могли сделать — этому бы стоило уделять внимание, но сейчас мы как подневольные люди, которым что скажут, то и будем делать», — сказала Резцова «Чемпионату».

2 марта исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации. 29 марта исполком IBU сообщил о решении приостановить членство России и Белоруссии.