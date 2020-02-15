Светлана Журова: «Необходимо выяснить, как препарат мог попасть в организм Устюгова»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова подчеркнула: необходимо выяснить, каким образом запрещенное вещество могло попасть в организм российского биатлониста Евгения Устюгова, дисквалифицированного на два года за нарушение антидопинговых правил.

Ранее сталло известно, что 34-летний Устюгов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил и будет лишен золотой медали Олимпийских игр в Сочи в эстафете.

— Всегда надо понимать, каким образом этот препарат мог попасть в организм, — цитирует «РИА Новости» Журову. — Каждый спортсмен всегда принимает это решение сам — или он использовал, или не использовал, подмешали или подставили, или каким-то другим образом мог попасть этот запрещенный препарат в его организм, а потом в пробу. Мы знаем, что многие иностранные спортсмены так или иначе доказывали совершенно фантастические причины, по которым этот препарат оказался (у них в организме — ред.). А может быть не фантастические, может быть, действительно обстоятельства так сложились, что он таким образом там оказался. И эти причины зачастую признавали: паста зубная, крема.