Светлана Миронова: "Мне очень нравится новая форма"

Российская биатлонистка Светлана Миронова очень довольна новой экипировкой, в которой спортсменки выступят на чемпионате мира в Швеции.

– Обновленная форма к чемпионату мира. Как вам? Мне очень даже нравится, – написала Миронова в Инстаграм.

Комбинезоны выполнены в синем цвете с переходом в розовый на плечах и ногах.

Светлана Миронова в розыгрыше Кубка мира-2018/19 приняла участие в семи гонках. Наилучший результат показала на этапе в Антхольце: 7-е место в спринте. В общем зачете россиянка располагается на 41-й строчке (133 очка).