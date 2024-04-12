Сола: «Сильно расстроилась, как к нам отнеслись в Златоусте. Было очень обидно»

Белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала для «СЭ» свою победу в спринте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске. На Кубке Содружества белорусы за свое выступление получают призовые деньги в отличие от российских соревнований, в которых они принимают участие.

— Флаг, гимн, призовые — все есть на Кубке Содружества в Мурманске.

— Да, все сложилось.

— Насколько это добавляет мотивации?

— Когда выходишь на старт, то об этом не думаешь. Ты выходишь побеждать каждую гонку, даже если у тебя плохое самочувствие. Но, если честно, я сильно расстроилась в Златоусте, как к нам там относились. Было очень обидно. Это позитива не добавляло.

— Не обидно, что в этом сезоне стало меньше этапов Кубка Содружества?

— Конечно, хотелось бы, чтобы таких стартов было побольше. Но, с другой стороны, хорошо, что вообще есть старты. Для нас очень важно соревноваться.

— После промаха на стойке думала, что можешь победить?

— Да. Меня вели. Говорили, что мы идем с Иринкой Казакевич в одни ноги. Понимала, что последний круг уходим вместе. Тут уже кого больше хватит.

— Нет ли чувства ответственности, что в женских гонках ты, по сути, одна за всех? Другие белорусские биатлонистки еще не на твоем уровне, Динара Смольская пока набирает форму после беременности.

— Я бы так не сказала, что придает дополнительную ответственность. Я веду свою гонку. Делаю все, что от меня зависит. Конечно, хотелось бы, чтобы росла какая-то замена. Даже в плане тренировок было бы проще, интереснее, если бы были сильные девчонки. Надеюсь, что найдутся те, кто будет составлять нам конкуренцию в стране.

— Слышал, что белорусы часто ездят в Мурманск на сборы. Знакома ли ты с этим стадионом?

— Я здесь была в 2013 году, но в январе. Тут было очень холодно и очень темно. Все остальное подзабылось. Поэтому приезжала, как в первый раз. Тем более по биатлонному кругу до этого вообще не каталась, — сказала Сола «СЭ».