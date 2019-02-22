Российская биатлонистка Ирина Старых может пропустить спринт на чемпионате Европы в Минске из-за проблем со спиной. В четверг 31-летняя спортсменка не принимала участия в смешанной эстафете - ее заменила Светлана Миронова.

- Будут стартовать все, только пока непонятно выйдет или нет Ирина Старых на старт, будем разбираться с ее спиной, - приводит ТАСС слова старшего тренера женской сборной России Виталия Норицына. - На протяжении всей спортивной карьеры у нее были проблемы со спиной, сейчас они появились снова. Во время индивидуальной гонки небольшое защемление было, и сейчас будем разбираться, как дальше быть. А все остальные готовы биться и показывать хороший результат.

Старых занимает 22-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 307 очков.

Все о биатлоне - здесь