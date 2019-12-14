Состав сборной России на следующий этап Кубка мира не изменится

Тренерский штаб сборной России не будет менять состав команды на третий этап Кубка мира, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера Анатолия Хованцева. Пройдет он во французском Анси с 19 по 22 декабря.

— Изменений не будет, мы решили, чтобы спортсмены на Кубке IBU набирали очки и могли выполнить критерии отбора на этапы Кубка мира в новом году, — сказал Хованцев.

Таким образом, на следующем этапе выступят Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Тамара Воронина, Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Резцова, Лариса Куклина и Светлана Миронова.