Трехкратная олимпийская чемпионка, словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина соболезнует близким погибших и пострадавших при возгорании пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, который вчера, 5 мая, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Воздушное судно следовало из Москвы в Мурманск.

– 4 мая 2019 года и мы с семьей возвращались с Камчатки через Шереметьево... В Мурманске сама была много лет назад на российских соревнованиях по биатлону... А сегодня смотрела новости со слезами, и не верила своим глазам и ушам... Соболезнуем и скорбим, – написала Кузьмина в Инстаграме.

Трагедия в Шереметьево: мир спорта выражает соболезнования