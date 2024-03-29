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29 марта, 08:14

Смольская — о поступке Еремина: «Добрый парень. Нам приятен такой жест»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Динара Смольская.
Фото Соцсети

Белорусская биатлонистка Динара Смольская рассказала «СЭ», как россиянин Роман Еремин вручил им золотую медаль за победу в эстафете на чемпионате России.

«Он зашел к нам вечером с гости и сказал, что эта медаль принадлежит нам и пусть она останется у нас. Роман — добрый парень. Антону (Смольскому) он очень нравится. Он всегда говорил, что Роман — сильный. Нам приятен такой жест», — сказала Смольская «СЭ».

Белорусская сборная (Анна Сола, Динара Смольская, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский) выиграла смешанную эстафету на чемпионате России в Тюмени. Однако их команда выступает на соревнованиях вне зачета, поэтому золотые медали были вручены команде Новосибирской области (Анастасия Гришина, Евгения Буртасова, Роман Еремин, Даниил Серохвостов), которая финишировала в эстафете второй.

Динара Алимбекова-Смольская
Роман Еремин
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