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28 марта, 15:42

Участники чемпионата России по биатлону выйдут на старт с наклейками в поддержку Гараничева

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Все участники чемпионата России по биатлону выйдут на соревнования с наклейками на винтовках в поддержку Евгения Гараничева, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

На наклейках написано: «Спасибо».

13 марта 36-летний биатлонист объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.

28 марта Гараничев и Виктория Сливко стали первыми в сингл-миксте на чемпионате России в Тюмени. Биатлонисты использовали 11 дополнительных патронов и пробежали 1 штрафной круг.

Источник: Пресс-служба Союза биатлонистов России
Биатлон
Евгений Гараничев
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