Участники чемпионата России по биатлону выйдут на старт с наклейками в поддержку Гараничева

Все участники чемпионата России по биатлону выйдут на соревнования с наклейками на винтовках в поддержку Евгения Гараничева, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

На наклейках написано: «Спасибо».

13 марта 36-летний биатлонист объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.

28 марта Гараничев и Виктория Сливко стали первыми в сингл-миксте на чемпионате России в Тюмени. Биатлонисты использовали 11 дополнительных патронов и пробежали 1 штрафной круг.