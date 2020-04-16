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Шумилова не будет выступать за сборную Молдавии

14:22
Екатерина Шумилова. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Екатерина Шумилова. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Российская биатлонистка Екатерина Шумилова не будет выступать за сборную Молдавии. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Молдавии Петр Брия.

Информация о возможном переходе Шумиловой появилась в 2018 году. В итоге ей не удалось получить гражданство Молдавии.

— После той истории Шумилова не отвечала на наши запросы, — цитирует Брию ТАСС. Видимо, обиделась. Так что сейчас этот вопрос не актуален, тем более что она уже могла завершить карьеру.

33-летняя Екатерина Шумилова — чемпионка Европы, призер чемпионатов Европы. Была обладательнице олимпийского золота-2014 в эстафете, но после допинг-скандала была лишена награды.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8258573

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