Российская биатлонистка Екатерина Шумилова не будет выступать за сборную Молдавии. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Молдавии Петр Брия.

Информация о возможном переходе Шумиловой появилась в 2018 году. В итоге ей не удалось получить гражданство Молдавии.

— После той истории Шумилова не отвечала на наши запросы, — цитирует Брию ТАСС. Видимо, обиделась. Так что сейчас этот вопрос не актуален, тем более что она уже могла завершить карьеру.

33-летняя Екатерина Шумилова — чемпионка Европы, призер чемпионатов Европы. Была обладательнице олимпийского золота-2014 в эстафете, но после допинг-скандала была лишена награды.