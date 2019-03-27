Шипулин - о Фуркаде: "Мартен реально мучается. Прежде я никогда не видел, чтобы он так сдавался"

Олимпийский чемпион-2014 Антон Шипулин в интервью "СЭ" высказался в адрес пятикратного олимпийский чемпиона Мартена Фуркада. По его словам, спортсмен мучается.

Напомним, 30-летний француз не завоевал ни одной медали на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Биатлонист впервые с 2009 года остался без наград главного турнира сезона.

– За Фуркада грустно?

– Мне его очень жалко. Он реально мучается. Прежде я никогда не видел, чтобы Фуркад так сдавался. Остается последний подъем, до финиша 300-400 м, а он на этом участке отдает медаль. Даже не знаю, в подготовке ли проблема или в мотивации. Я надеялся, что он пропустит североамериканские этапы и подведется к Эстерсунду. Увы. Посмотрим, что будем в следующем сезоне. Самолюбие у него есть.

– Как относитесь к разговорам, мол, в мировом биатлоне сейчас новое руководство и Мартену просто прикрыли доступ к ТИ? Отсюда и провал в результатах.

– Я просто развожу руки и смеюсь над такими комментариями. (Владимир Иванов)

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