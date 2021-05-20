Шипулин назвал смерть Привалова невосполнимой утратой для российского биатлона

Российский биатлонист Антон Шипулин в своем Instagram высказался о смерти заслуженного тренера СССР Александра Привалова.

«Александр Привалов был не просто легендарным спортсменом и тренером, добиваясь невероятного результата в обоих качествах. Его по праву называют «отцом русского биатлона». Прекрасный профессионал, который был до последних дней предан биатлону. Потрясающий наставник и человек, готовый всегда дать совет и поддержать. Всем нам его будет очень не хватать. Это невосполнимая утрата для нашего биатлона. Мои самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Александра Васильевича», — написал Шипулин.

О смерти Привалова стало известно сегодня ночью. Ему было 87 лет.