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Александра Привалова похоронят 22 мая в Москве

21:47
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Заслуженный тренер СССР Александр Привалов будет похоронен 22 мая на Востряковском кладбище в Москве.

«Привалова похоронят в субботу на Востряковском кладбище», — сообщили ТАСС в СБР, отметив, что информация пока является предварительной.

С 1966 по 1991 год Привалов был старшим и главным тренером мужской сборной СССР. На Олимпиаде 1994 года он занимал должность старшего тренера женской сборной России.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11427015

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