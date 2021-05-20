Александра Привалова похоронят 22 мая в Москве

Заслуженный тренер СССР Александр Привалов будет похоронен 22 мая на Востряковском кладбище в Москве.

«Привалова похоронят в субботу на Востряковском кладбище», — сообщили ТАСС в СБР, отметив, что информация пока является предварительной.

С 1966 по 1991 год Привалов был старшим и главным тренером мужской сборной СССР. На Олимпиаде 1994 года он занимал должность старшего тренера женской сборной России.