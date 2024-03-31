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Чемпионат России: смотреть трансляцию масс-старта у женщин в прямом эфире

31 марта пройдет женский масс-старт на ЧР по биатлону
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Биатлонистки выполняют стрельбу лежа.
Фото Наталья Горшкова / СБР

31 марта в Тюмени пройдет женский масс-старт на дистанции 12,5 километра на втором этапе чемпионата России по биатлону сезона-2023/2024. Гонка начнется в 09.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция женского масс-старта 31 марта будет доступна в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — 08.35 мск. Гонку также покажут на каналах «Матч Арена» и «Матч Планета».

Гонки этапа чемпионата России по биатлону в Тюмени транслируются бесплатно на официальном YouTube-канале СБР.

Второй этап чемпионата России 2024 по биатлону в Тюмени завершится 31 марта мужской эстафетой 4 x 7.5 км. Она начнется в 12.00 мск. Заключительный этап первенства страны пройдет в апреле в Увате.

Чемпионат России: расписание соревнований по дням и время начала гонок

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