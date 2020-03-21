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«Шестой день. Муж начинает меня раздражать» Вирер — о настроении во время карантина

20:23
Доротея Вирер. Фото Instagram
Доротея Вирер. Фото Instagram
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер в своем официальном Instagram рассказала о настроении во время карантина из-за коронавируса.

— Шестой день карантина, — написала Вирер. — Муж начинает меня раздражать. Оставайтесь дома.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 290 388 человек. Умерших — 11 963, выздоровевших — 93 618. В России на данный момент подтверждено 306 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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