Россиянка Виктория Сливко заняла второе место в женской гонке с общего старта на этапе Кубка IBU в Раубичах (Белоруссия), уступив немке Штефани Шерер.

Шерер прошла все 4 огневых рубежа без промахов, Сливко допустила одну ошибку на третьем рубеже и проиграла сопернице 26,3 секунды. Третье место в гонке заняла Каролин Коломбо из Франции.

Еще одна россиянка, Полина Шевнина, заняла шестое место, проиграв 47,7 секунды победительнице, несмотря на точную стрельбу. Анастасия Поршнева заняла 17-е место, Екатерина Глазырина -22-я, Валерия Васнецова — 30-я.

Биатлон

Раубичи (Белоруссия)

Кубок IBU

Женщины

Масс-старт 12,5 км

1. Штефани Шерер (Германия) — 32.29,7 (0 шт. кругов)

2. Виктория Сливко (Россия) — отставание 26,3 (1)

3. Каролин Коломбо (Франция) — 37,9 (2)

4. Гийонн Гигонна (Франция) — 38,0 (1)

5. Марен Хаммершмидт (Германия) — 38,1 (2)

6. Полина Шевнина (Россия) — 47,7 (0)

17. Анастасия Поршнева (Россия) — 1.49,5 (3)

22. Екатерина Глазырина (Россия) — 2.28,69 (4)

30. Валерия Васнецова (Россия) — 3.38,4 (6)