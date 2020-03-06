Шерер выиграла масс-старт в Минске, Сливко — вторая
Россиянка Виктория Сливко заняла второе место в женской гонке с общего старта на этапе Кубка IBU в Раубичах (Белоруссия), уступив немке Штефани Шерер.
Шерер прошла все 4 огневых рубежа без промахов, Сливко допустила одну ошибку на третьем рубеже и проиграла сопернице 26,3 секунды. Третье место в гонке заняла Каролин Коломбо из Франции.
Еще одна россиянка, Полина Шевнина, заняла шестое место, проиграв 47,7 секунды победительнице, несмотря на точную стрельбу. Анастасия Поршнева заняла 17-е место, Екатерина Глазырина -22-я, Валерия Васнецова — 30-я.
Биатлон
Раубичи (Белоруссия)
Кубок IBU
Женщины
Масс-старт 12,5 км
1. Штефани Шерер (Германия) — 32.29,7 (0 шт. кругов)
2. Виктория Сливко (Россия) — отставание 26,3 (1)
3. Каролин Коломбо (Франция) — 37,9 (2)
4. Гийонн Гигонна (Франция) — 38,0 (1)
5. Марен Хаммершмидт (Германия) — 38,1 (2)
6. Полина Шевнина (Россия) — 47,7 (0)
17. Анастасия Поршнева (Россия) — 1.49,5 (3)
22. Екатерина Глазырина (Россия) — 2.28,69 (4)
30. Валерия Васнецова (Россия) — 3.38,4 (6)