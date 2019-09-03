Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Биатлон

Сергей Чепиков — о смерти Ханевольда: «Это тяжелая утрата для норвежского и мирового биатлона»

21:37
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков выразил соболезнования в связи со смертью норвежка Хальварда Ханевольда.

- Мы часто соперничали друг с другом, но между нами были приятельские отношения, — цитирует Чепикова ТАСС. — Не так давно, этой зимой, мы вместе выступали в Гонке легенд. Хальвард приехал туда с женой и детьми, было приятно видеть, как много внимания он уделяет семье.

Тяжело сейчас слышать о том, что его больше нет. Хальвард был молод, энергичен, находился в хорошей спортивной форме. На руке он носил пульсометр, с которым бегал еще десять лет назад. Это тяжелая утрата для норвежского и мирового биатлона, приношу соболезнования родным и близким, скорблю вместе с ними.

Ханевольд скончался во вторник утром. Ему было 49 лет.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6838589

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир