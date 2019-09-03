Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков выразил соболезнования в связи со смертью норвежка Хальварда Ханевольда.

- Мы часто соперничали друг с другом, но между нами были приятельские отношения, — цитирует Чепикова ТАСС. — Не так давно, этой зимой, мы вместе выступали в Гонке легенд. Хальвард приехал туда с женой и детьми, было приятно видеть, как много внимания он уделяет семье.

Тяжело сейчас слышать о том, что его больше нет. Хальвард был молод, энергичен, находился в хорошей спортивной форме. На руке он носил пульсометр, с которым бегал еще десять лет назад. Это тяжелая утрата для норвежского и мирового биатлона, приношу соболезнования родным и близким, скорблю вместе с ними.

Ханевольд скончался во вторник утром. Ему было 49 лет.