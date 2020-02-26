Сергей Бочарников: «Давно ждал личной медали на каких-нибудь звучных соревнованиях»

Белорусский биатлонист Сергей Бочарников прокомментировал свою победу в суперспринте на чемпионате Европы в Раубичах (Белоруссия).

«Конечно, очень рад, — цитирует спортсмена «Прессбол». — Давно ждал личной медали на каких-нибудь звучных соревнованиях. Раубичи — это довольно счастливое для меня место, здесь было много хороших вступлений, но в личных гонках постоянно не дотягивал. Когда узнал, что чемпионат Европы переносят из Эстонии в Беларусь, понял, что это мой шанс завоевать медаль. И все получилось.

На последний подъем чех рванул, конечно, но потом было заметно, что частота движений у него упала. В конце подъема я шел уже на морально-волевых, цеплялся изо всех сил. Слышал, что Дима Пидручный подбирается, его тоже гнали. Первым вышел на финишную прямую, закрыл левую бровку, ближайший радиус. Преследователям пришлось делать значительный крюк, чтобы меня достать. Но они не достали, лыжи у меня работали отлично".

Лучший среди россиян в этой гонке Карим Халили занял седьмое место.