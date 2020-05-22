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СБР обсудил с Минспортом новых тренеров сборных

22 мая 2020, 23:36
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Союз биатлонистов России обсудил с Министерством спорта РФ списки новых тренеров сборных команд. Их утверждение состоится в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Новый тренерский штаб сборной России был утвержден правлением СБР 20 апреля, Драчев выступал против назначения Валерия Польховского главным тренером, Роберта Кабукова и Владимира Королькевича — старшими тренерами команды, однако их кандидатуры были поддержаны большинством голосов правления. Утвержденные правлением СБР специалисты теперь должны пройти процедуру согласования с Министерством спорта России.

Контракты предыдущего тренерского штаба команды истекают 31 мая.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8543621

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