СБР обсудил с Минспортом новых тренеров сборных

Союз биатлонистов России обсудил с Министерством спорта РФ списки новых тренеров сборных команд. Их утверждение состоится в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Новый тренерский штаб сборной России был утвержден правлением СБР 20 апреля, Драчев выступал против назначения Валерия Польховского главным тренером, Роберта Кабукова и Владимира Королькевича — старшими тренерами команды, однако их кандидатуры были поддержаны большинством голосов правления. Утвержденные правлением СБР специалисты теперь должны пройти процедуру согласования с Министерством спорта России.

Контракты предыдущего тренерского штаба команды истекают 31 мая.