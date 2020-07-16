СБР должен погасить долг перед Голиковым до утверждения нового исполнительного директора

Союз биатлонистов России до утверждения нового исполнительного директора должен, согласно контракту, погасить долг перед формально занимающим эту должность Сергеем Голиковым.

— Дело в том, что юридически я остаюсь исполнительным директором СБР, — цитирует Голикова ТАСС. — Стало быть, надо тем или иным образом трудовые отношения прекратить, то есть, подписать некий документ. Переговоры по этому поводу были, но пока обязательства обеих сторон по контракту еще не выполнены. Надеюсь на разумное решение.

Я сторонник исполнения любых договорных отношений. В соответствии с контрактом мне должны определенную сумму денег, которую я бы пока называть не хотел.

На первом заседании правления СБР под руководством нового президента Виктора Майгурова было принято решение назначить на пост исполнительного директора Александра Пака, который в прошлом уже работал в руководстве СБР.