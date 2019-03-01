Сборные Италии и Чехии определились с составами на чемпионат мира, который пройдет с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде.
Сборная Италии
Мужчины: Лукас Хофер, Томас Бормолини, Доминик Виндиш, Тьерри Шеналь, Джузеппе Монтелло.
Женщины: Доротея Вирер, Лиза Витоцци, Федерика Санфилиппо, Николь Гонтье, Алексия Рунггальдьер.
Сборная Чехии
Мужчины: Михал Крчмарж, Ондржей Моравец, Михал Шлезингр, Томаш Крупчик, Якуб Штвртецки.
Женщины: Эва Пушкарчикова, Вероника Виткова, Маркета Давидова, Луция Харватова, Йессика Ислова.
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