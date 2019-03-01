Сборные Италии и Чехии определились с составами на чемпионат мира, который пройдет с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде.

Сборная Италии

Мужчины: Лукас Хофер, Томас Бормолини, Доминик Виндиш, Тьерри Шеналь, Джузеппе Монтелло.

Женщины: Доротея Вирер, Лиза Витоцци, Федерика Санфилиппо, Николь Гонтье, Алексия Рунггальдьер.

Сборная Чехии

Мужчины: Михал Крчмарж, Ондржей Моравец, Михал Шлезингр, Томаш Крупчик, Якуб Штвртецки.

Женщины: Эва Пушкарчикова, Вероника Виткова, Маркета Давидова, Луция Харватова, Йессика Ислова.