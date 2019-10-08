Сборная России готовится к сезону в Австрии

Сборная России по биатлону проводит сбор в австрийском Рамзау, сообщает сайт СБР. Мужчины приступили к тренировкам в Австрии 3 октября, а женщины начали подготовку 7 октября. Сбор у обеих команд продлится до 18 октября.

Мужчины: Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Вячеслав Малеев, Андрей Вьюхин, Евгений Сидоров, Дмитрий Иванов, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Дмитрий Малышко, Игорь Малиновский, Вадим Филимонов.

Женщины: Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Наталья Гербулова, Виктория Сливко, Анастасия Егорова, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Анастасия Гореева, Кристина Резцова, Полина Шевнина, Анастасия Поршнева, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Тамара Воронина.