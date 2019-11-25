Сборная Белоруссии объявила состав на Кубок мира

Сборная Белоруссии назвала состав на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Первый этап Кубка мира пройдет в Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря. В состав белорусской команды вошли:

Мужчины: Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов, Максим Воробей (начнет сезон на Кубке IBU, 30 ноября переедет на Кубок мира).

Женщины: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины.

На кубок IBU (Шушен, 28 ноября — 1 декабря) поедут:

Мужчины: Виктор Кривко, Дмитрий Лазовский, Егор Казаринов, Максим Воробей.

Женщины: Аделина Сабитова, Анна Мусатова, Карина Ануфриенко.