Сборная Белоруссии объявила состав на Кубок мира
18:04
Сборная Белоруссии назвала состав на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Первый этап Кубка мира пройдет в Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря. В состав белорусской команды вошли:
Мужчины: Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов, Максим Воробей (начнет сезон на Кубке IBU, 30 ноября переедет на Кубок мира).
Женщины: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины.
На кубок IBU (Шушен, 28 ноября — 1 декабря) поедут:
Мужчины: Виктор Кривко, Дмитрий Лазовский, Егор Казаринов, Максим Воробей.
Женщины: Аделина Сабитова, Анна Мусатова, Карина Ануфриенко.
Дополнительная информация
http://biathlon.by/news/all/sostav-komand-na-kubok-mira-i-kubok-ibu/
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