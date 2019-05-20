РУСАДА объявило о дисквалификации Буртасова и Корнева

РУСАДА на своем официальном сайте объявило о дисквалификации российских биатлонистов Максима Буртасова и Алексея Корнева за нарушение антидопинговых правил. Оба спортсмена пропустили три внесоревновательных теста в течение года.
Срок отстранения Буртасова и Корнева составит один год. Они дисквалифицированы, начиная с 11 апреля 2019 года.
Российский союз биатлонистов на основании и во исполнение решения РАА "РУСАДА" принял решение дисквалифицировать спортсмена Корнева Алексея на 1 год за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 11 апреля 2019 года. https://t.co/fZShXbJIPZ– RUSADA (@rusada) 20 мая 2019 г.
Напомним, 29-летний Буртасов является серебряным и бронзовым призером Универсиады-2015. 27-летний Корнев выигрывал золото Всемирных военных игр-2017.