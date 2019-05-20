РУСАДА объявило о дисквалификации Буртасова и Корнева

РУСАДА на своем официальном сайте объявило о дисквалификации российских биатлонистов Максима Буртасова и Алексея Корнева за нарушение антидопинговых правил. Оба спортсмена пропустили три внесоревновательных теста в течение года.

Срок отстранения Буртасова и Корнева составит один год. Они дисквалифицированы, начиная с 11 апреля 2019 года.