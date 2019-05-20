17:45 | Биатлон

РУСАДА объявило о дисквалификации Буртасова и Корнева

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РУСАДА на своем официальном сайте объявило о дисквалификации российских биатлонистов Максима Буртасова и Алексея Корнева за нарушение антидопинговых правил. Оба спортсмена пропустили три внесоревновательных теста в течение года. 

Срок отстранения Буртасова и Корнева составит один год. Они дисквалифицированы, начиная с 11 апреля 2019 года. 

Напомним, 29-летний Буртасов является серебряным и бронзовым призером Универсиады-2015. 27-летний Корнев выигрывал золото Всемирных военных игр-2017.

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Дополнительная информация

http://rusada.ru/news/disqualification/biathlon/

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