Российская биатлонистка рассказала о сингл-миксте с отцом и хочет повторить подобный опыт

Российская биатлонистка Анастасия Батманова в интервью «СЭ» рассказала о том, как выступала на чемпионате России со своим отцом Юрием Батмановым.

«Кто чем знаменит… Кто-то призер Олимпиады, призер Европы, все это ерунда. А вот я, что про меня сказать? Точно, с папой сингл-микст бежала! Мне все так говорят теперь. Так что как минимум я теперь знаменита. Мы планировали и в Уфе бежать вместе, но у меня у сестры еще параллельно идут старты в Екатеринбурге, и папа поехал с ней. Планируем продолжать бегать. Почему нет? Мне очень понравилось.

Пусть мы не финишировали, но в тайминг попадали, нам и очки за гонку начислили. Мы были не худшими, до нас еще пять команд сняли. Так что держались, удивляясь: кто вообще тут бегает, откуда вы взялись? Проблема в чем, круг очень короткий. И если допускать много ошибок, то ты не успеваешь даже стрельбу закончить, как тебя замыкают. Вроде только уходишь, а уже тебя снимают как кругового. Папа – не сильно быстрый, понятное дело, но и я не смогла это компенсировать. Но не хватило на самом деле чуть-чуть, чтобы дойти до финиша. Могли даже глаза закрыть на это, предлагали добежать, но папа сказал, правила есть правила, и сошел с дистанции. Устал, наверное, тяжело человеку стало. Но теперь надо закрыть гештальт!» – сказала Батманова.

Отметим, что сингл-микст-эстафета в биатлоне подразумевает двух участников – мужчину и женщину.