Россия заняла второе место в женской эстафете на юниорском ЧМ

На юниорском чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария) состоялась женская эстафета. Российские девушки заняли второе место.

Победила сборная Франции. На третьем позиции команда Норвегии. За сборную России выступали Анастасия Халиуллина, Анастасия Гореева, Алина Кудисова и Анастасия Шевченко.

Ленцерхайде (Швейцария)

Юниорский чемпионат мира

Юниорки

Эстафета, 4x7,5 км

1. Франция — 1.22.49,5 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов).

2. Россия (Анастасия Халиуллина, Анастасия Гореева, Алина Кудисова, Анастасия Шевченко) — + 15,4 (1+7)

3. Норвегия — + 2.08,0 (0+6).