Россия стала шестой в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Сборная России заняла шестое место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. В составе россиян гонку бежали Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Российская команда забежала на один штрафной круг.

Первой стала сборная Норвегии, второй — Германия, третьей — Франция.

Хохфильцен (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета 4 х 7,5 км

1. Норвегия (Йоханнес Дале, Эрленн Бьентегорд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — 01:14.44,2 (1 шт. круг + 7 доп. патронов)

2. Германия (Эрик Лессер, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — отставание 2,0 (0 + 6)

3. Франция (Антонен Гигонна, Эмильян Жаклен, Фабьен Клод, Кантен Фийон Майе) — 51,9 (1 + 8)

4. Канада (Жюль Бюрнот, Скотт Гоу, Эйдан Миллар, Кристиан Гоу) — 1.28,7 (0 + 6)

5. Чехия (Михал Шлезингр, Михал Крчмарж, Адам Вацлавик, Якуб Штвртецки) — 1.52,2 (0 + 9)

6. Россия (Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) — 2.01,7 (1 + 8)

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