Россия поднялась на седьмое место в зачете смешанных эстафет
18:46
Сборная России поднялась на 7-е место в зачете смешанных эстафет. В активе россиян 143 очка. Лидирует Франция (188), вторая — Норвегия (187), третья — Швеция (177).
В субботу, 25 января, россияне стали 4-ми в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.
Эстафета (см)
1 (3). Франция — 188 (+60)
2 (2). Норвегия — 187 (+54)
3 (1). Швеция — 177 (+40)
4 (4). Германия — 168 (+48)
5 (5). Австрия — 154 (+36)
6 (7). Италия — 148 (+32)
7 (11). Россия — 143 (+43)
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...