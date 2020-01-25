Россия поднялась на седьмое место в зачете смешанных эстафет

Сборная России поднялась на 7-е место в зачете смешанных эстафет. В активе россиян 143 очка. Лидирует Франция (188), вторая — Норвегия (187), третья — Швеция (177).

В субботу, 25 января, россияне стали 4-ми в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.

Эстафета (см)

1 (3). Франция — 188 (+60)

2 (2). Норвегия — 187 (+54)

3 (1). Швеция — 177 (+40)

4 (4). Германия — 168 (+48)

5 (5). Австрия — 154 (+36)

6 (7). Италия — 148 (+32)

7 (11). Россия — 143 (+43)