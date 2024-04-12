Биатлонист Еремин: «Для неудачного сезона шестое место в спринте — неплохой результат»

Российский биатлонист Роман Еремин, занявший шестое место в спринте на финальном этапе Альфа-Банк Кубка Содружества, прокомментировал итоги гонки и сезона.

«Всегда хочется забраться повыше, когда ты не первый, но учитывая этот сезон, который можно посчитать неудачным, это неплохой результат. Наверное, меня захлестывало желание хорошо стрелять и эффект последнего выстрела. Сбился с ритма и вместо автоматизма отдал всё на эмоции. В этом сезоне у меня бывали хорошие старты, но их был мизер. Завтрашние смешанные эстафеты, думаю, будут формироваться по спортивному принципу. Тренеры нам все скажут вечером», — приводит слова Еремина Metaratings.ru.

Еремин является уроженцем Казахстана и выступал за сборную на этапах Кубка мира. В 2020 году спортсмен сменил гражданство на российское.