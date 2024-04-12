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42-летний биатлонист Сергей Карякин: «Те, с кем раньше бегал, смеются, перекрещивают меня»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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42-летний биатлонист Сергей Карякин рассказал о своем выступлении на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске.

Как часто вы тренируетесь?

— С оружием очень редко. Вот только перед соревнованиями удалось, потренажили минут 20, ну и на официальной тренировке пробежали. Бывает, что полгода не тренируюсь. Где-то летний биатлон пробегу, потом зимой. Специально к этому этапу я не готовился, не делал комплексную работу, просто поддерживал форму.

— Могли бы вспомнить, с кем вы соревновались в 2005 году на чемпионате России?

— Вспоминать особо и не надо, многие их них стоят сейчас на бирже. Это тренеры регионов, сборной России, сервис национальной команде. Я никого не знаю из пацанов, которые сечам выступают, а тренеров знаю всех. В последний раз на Кубке России я бегал в 2018 году, тогда ребята уже были тренерами и вели своих спортсменов по трассе. То есть уже тогда это было смешно, что выступаю. А сейчас прошло еще шесть лет. Смеются, перекрещивают меня (смеется).

— Сколько лет еще будете бегать?

— Посмотрим, пару лет минимум еще побегаю.

— А что заставляет вас бегать? Почему нельзя перейти в тренеры?

— Перейти-то можно, просто пока не могу устроиться официально. У меня жена работает тренером в школе, хотелось бы помогать ей.

— Гонки до сих пор приносят удовольствие?

Какая-то мышечная память заставляет тебя двигаться как раньше, но возраст дает знать. Каждая гонка получается как мучение: раньше было приятно тяжело, то сейчас постоянно преодолеваешь себя.

— А чем-то кроме биатлона зарабатываете?

— Работаю по линии «Динамо», там основная работа, а спорт в свободное время между работой и дежурствами, — сказал Карякин.

12 апреля в спринтерской гонке на 10 км победу одержал Даниил Усов. Карякин финишировал 40-м, уступив чемпиону 5 минут и 13,1 секунды. На огневых рубежах спортсмен допустил 5 промахов.

Биатлон
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