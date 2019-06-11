Родченков передал новые документы по делу о коррупции в IBU

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) данные и документы о коррупции в организации, сообщает официальный сайт IBU со ссылкой на промежуточный отчет независимой комиссии.

"Я провел беседу с доктором Григорием Родченковым по поводу его заявлений об IBU и российском биатлоне, упоминаемые в отчете ВАДА. Доктор Родченков предоставил важную дополнительную информацию и документы и согласился продолжить помогать комиссии в ее расследованиях. Комиссия благодарна доктору Родченкову и его адвокату за помощь", - говорится в отчете независимой комиссии IBU за подписью ее председателя Джонатана Тэйлора.

Также отмечается, что комиссия продолжит сотрудничать со следствием в деле о допинг-скандале на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Австрии и изучит информацию о причастности биатлонистов.

Ранее Родченков передал в ВАДА информацию о коррупции в IBU и причастности к ней бывшего президента Андерса Бессеберга и бывшего генсека Николь Реш. Сведения послужили причиной антикоррупционного расследования, начавшегося весной 2018 года. Бессеберг и Реш покинули свои посты на время расследования.

Также Родченков стал главным информатором в деле о допинге в российском спорте.