Кубок России по биатлону в Тюмени: расписание соревнований и трансляций
III этап Кубка России по биатлону 2023 / 2024 пройдет в Тюмени с 6 по 10 декабря. В программе соревнований: спринт, индивидуальная гонка и масс-старт. «СЭ» публикует расписание соревнований и трансляций. Время начала — московское.
Расписание III этапа Кубка России по биатлону 2023 / 2024:
6 декабря, среда
09.00. Женщины. 7.5 км, спринт.
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч! Арена», YouTube-канал Союза биатлонистов России
11.00. Мужчины. 10 км, спринт.
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч! Арена», YouTube-канал Союза биатлонистов России
7 декабря, четверг
09.00. Женщины. 15 км, индивидуальная гонка.
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета», YouTube-канал Союза биатлонистов России
12.00. Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка.
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета», YouTube-канал Союза биатлонистов России
10 декабря, воскресенье
09.00. Женщины. 12,5 км, масс-старт (60).
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета», YouTube-канал Союза биатлонистов России
12.00. Мужчины. 15 км, масс-старт (60).
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета», YouTube-канал Союза биатлонистов России
Планировалось, что пролог состоится 5 и 6 декабря, но он был отменен. Спринтерские гонки основных соревнований были перенесены с 9 декабря на 6 декабря из-за низкой температуры. Так гонки в рамках этапа Кубка России пройдут 6, 7 и 10 декабря.