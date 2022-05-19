Председатель БФБ рассказал о желании белорусских биатлонистов сменить гражданство

Председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цыбульский в разговоре с «СЭ» высказался о возможной смене гражданства спортсменов из Белоруссии.

«Это уже личное дело каждого. Пока информации о желании наших биатлонистов сменить гражданство не поступало. Окончательного решения по участию национальной команды по Кубку мира нет. Спешить никто не будет», — сказал Цыбульский «СЭ».

Также Андриан Цыбульский оценил шансы возвращения БФБ к мероприятиям под эгидой IBU.

«В это время сложно давать прогнозы, никто не думал в конце января, что так получится. Было нелогично, что так произойдет. Также нелогично, что все вернется, как было. Но, как показывает опыт, сейчас действует то, что нелогично. В данный момент не нужно вздыхать или цокать языком. Надо подстраиваться под обстоятельства, что мы и делаем с СБР», — добавил Цыбульский.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации до следующего уведомления.

В марте биатлонисты из Беларуси приняли участие в Открытом Кубке СБР в Уфе.