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Сегодня, 09:56

В Белорусской федерации биатлона ответили на вопрос о возможном возвращении Домрачевой

Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в
Дарья Домрачева.
Фото Global Look Press

Председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цыбульский прокомментировал «СЭ» возможное сотрудничество с четырехкратной олимпийская чемпионкой Дарьей Домрачевой.
«Знаю, что Дарья закончила работу с Китаем. Сейчас она восстанавливает силы. Есть в биатлоне период отпусков, поэтому сейчас никаких контактов», — сказал Цыбульский «СЭ».
Дарья Домрачева вместе с супругом, бывшим норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом тренировала сборную Китая по биатлону.

Биатлон
Дарья Домрачева
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