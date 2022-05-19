В Белорусской федерации биатлона ответили на вопрос о возможном возвращении Домрачевой

Председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цыбульский прокомментировал «СЭ» возможное сотрудничество с четырехкратной олимпийская чемпионкой Дарьей Домрачевой.

«Знаю, что Дарья закончила работу с Китаем. Сейчас она восстанавливает силы. Есть в биатлоне период отпусков, поэтому сейчас никаких контактов», — сказал Цыбульский «СЭ».

Дарья Домрачева вместе с супругом, бывшим норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом тренировала сборную Китая по биатлону.