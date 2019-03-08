Поздравление с восьмым марта для российских биатлонисток. Видео

Тренерский штаб сборной России по биатлону поздравил женскую часть команды с восьмым марта. Кроме того, с днем рождения поздравили Ульяну Кайшеву, которой сегодня исполнилось 25 лет. Видео с поздравлениями в своем Инстаграме опубликовал глава СБР Владимир Драчев.

Напомним, на чемпионате мира в Эстерсунде россияне стали 4-ми в смешанной эстафете. В сегодняшней спринтерской гонке Екатерина Юрлова-Перхт заняла 8-е место, Евгения Павлова - 24-е, Светлана Миронова - 31-е, Ирина Старых - 44-е.

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