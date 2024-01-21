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Поварницын: «Возможно, наша команда — первый шаг к клубному биатлону, но для этого нужны спонсоры»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский биатлонист Александр Поварницын, представляющий Тюмень, рассказал об экипировке и функционировании мини-команды «Союз трех биатлонистов», куда также входят Александр Логинов и Антон Бабиков.

«Экипировщик MOAX Sport сам вышел на нас. Раньше они занимались брендом SWIX, а сейчас, когда все бренды из страны ушли, начали производство своей спортивной одежды. Она очень качественная и нам очень нравится. Получая комбинезоны, мы были в восторге от расцветки и качества. Это наша любимая форма на данный момент.

Возможно, наша команда — первый шаг к клубному биатлону. Но надо понимать, что мы можем себе это позволить финансово, наши регионы сильно помогают. Было бы неплохо, если бы спонсоры подтянулись к этому. Не все можно закрыть за счет региона и за свой счет. Где-то есть такие затраты, на которые нужны средства спонсоров.

Telegram-канал «Союз трех биатлонистов» нам восстановили, теперь никаких неприятных моментов не будет, и мы будем записывать контент, который так полюбился нашим зрителям. Идея ролика о возвращении, где я прятался в лесу, коллективная. Старались обыграть эту ситуацию, которая возникла с нашим каналом", — приводит слова Поварницына Metaratings.ru.

В ноябре 2023 года Международная лига клубного биатлона (МЛКБ) провела первый этап Кубка МЛКБ в Ханты-Мансийске.

Источник: https://metaratings.ru/news/povarnicyn-vozmozhno-nasha-komanda-pervyi-shag-k-klubnomu-biatlonu-no-dlya-etogo-nuzhny-sponsory-325979/
Александр Поварницын
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