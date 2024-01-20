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Сегодня, 13:56

Шевченко победила в спринте на этапе Кубка России

Руслан Минаев
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Наталия Шевченко победила в спринте на 4-м этапе Кубка России. Биатлонистка показала время 24 минуты 55,2 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место заняла Анастасия Егорова, отстав от лидера на 10,3 секунды, при 0 промахов. Третьей финишировала Анастасия Батманова +20,0 при 0 промахов.

Кубок России по биатлону-2023/24

4-й этап, Ижевск

Женщины

Спринт

1. Наталия Шевченко — 24.55,2 (0 промахов)

2. Анастасия Егорова +10,3 (0)

3. Анастасия Батманова +20,0 (0)

Анастасия Батманова
Анастасия Егорова
Наталия Шевченко
0
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